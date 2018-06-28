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Новости

ВВС Германии не хватает запчастей для ремонта

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10:20 28.06.2018 Источник: REGNUM

Военно-воздушным силам Германии необходима модернизация авиапарка, заявил начальник штаба ВВС ФРГ Инго Герхартц, сообщает Reuters.

Герхартц сообщил, что часть самолетов немецких ВВС не способна летать из-за нехватки запчастей, при этом самолеты даже не находятся на аэродромах. Он также отметил, что сроки ремонта боевых самолетов увеличились до 14 месяцев, что вдвое дольше запланированного.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года Минобороны ФРГ анонсировало реформы вооруженных сил для повышения боеготовности страны. Ранее представители бундесвера заявляли, что для исполнения союзнических обязанностей ФРГ в НАТО бундесверу не хватает материального обеспечения.  ИА REGNUM

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