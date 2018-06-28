РФ сомневается в сохранении ОЗХО в прежнем виде - Рябков
11:00 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сомневается в возможности сохранить Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) и Конвенцию по запрещению химоружия (КЗХО) после решения о создании в рамках ОЗХО механизма, позволяющего определять виновных в применении боевых отравляющих веществ. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Последствия будут очень и очень тяжелыми, - сказал он. - Перспективы и будущее самой КЗХО в результате становятся весьма туманными".
"Я говорю о том, что мы сомневаемся в возможности сохранения КЗХО и ОЗХО в том виде, как они существовали до сих пор. Но здесь тоже многое зависит от того, каким будет практическое поведение и упомянутой группы стран (США, Великобритания, Франция), и руководства Техсекретариата ОЗХО, которое тоже пошло на поводу у наших оппонентов", - подчеркнул Рябков.
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