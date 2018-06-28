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Новости

Во Владимире задержали начальника управления Росгвардии

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11:05 28.06.2018 Источник: REGNUM

Начальник владимирского управления Росгвардии полковник полиции Алфия Мокшина задержана 27 июня по подозрению во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах региона.

Как полагает следствие, Мокшина вымогала у провинившихся подчиненных взятки за освобождение их от дисциплинарной ответственности. По данным СК, через посредника она получила крупные суммы от руководства сразу нескольких территориальных подразделений Росгвардии.

В настоящее время руководитель региональной Росгвардии задержана, у нее проведены обыски. Возбуждено уголовное дело. 

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