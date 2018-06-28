Терминалы Московского кредитного банка будут принимать заказы на услуги по технической инвентаризации недвижимости
12:05 28.06.2018
Московский кредитный банк (МКБ) и Московское областное бюро технической инвентаризации (МОБТИ) запустили совместный проект, который позволит гражданам проще получать услуги по технической инвентаризации. МКБ и МОБТИ увеличили количество точек приема заказов на эти услуги и с июля нынешнего года через платежные терминалы банка можно будет заказать технический план на дом и технические паспорта на квартиры, дома и другие строения.
«Наше сотрудничество успешно началось с организации приема платежей в офисах Московского областного городского бюро технической инвентаризации. Сегодня же мы делаем следующий шаг, интегрируя в наши платежные терминалы сервисы наших клиентов, что упрощает процедуру получения и оплаты услуг для конечных пользователей», — отметил директор департамента развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Евгений Чистов. Как полагают в кредитном учреждении, интеграция с МКБ позволит МОБТИ серьезно увеличить зону оказания услуг, поскольку в сеть платежных устройств банка включены более 6 000 устройств.
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