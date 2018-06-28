0
0
296
Новости

В Туркмении гражданам моложе 40 лет запретили выезд за границу - СМИ

Добавить в избранное

12:05 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Туркмении запретили гражданам моложе 40 лет выезд за границу. Об этом информирует местный филиал «Радио Свобода».

Официально о запрете не объявлялось, но в миграционной службе обращающимся за выездной визой молодым мужчинам и женщинам заявили, что есть «распоряжение сверху» не пускать за границу.

По данным СМИ, жители Туркменистана пытаются найти работу за рубежом, так как в республике экономический кризис спровоцировал безработицу и дефицит продовольствия.

В апреле сообщалось, что гражданам, не достигшим 30-летнего возраста, запрещено покидать государство. Чиновники объясняли это обеспечением безопасности самих жителей.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 28.06.2018
Члену правления компании "Интер РАО" Цуркан предъявлено обвинение по делу о шпионаже
0
47
12:20 28.06.2018
В РАН не согласились с прогнозом норвежских экологов о климатической катастрофе в Баренцевом море
0
203
12:05 28.06.2018
Терминалы Московского кредитного банка будут принимать заказы на услуги по технической инвентаризации недвижимости
0
223
12:00 28.06.2018
Bloomberg составил список богатейших семей мира
0
282
11:32 28.06.2018
В Южной Корее разразился очередной коррупционный скандал
0
341
11:20 28.06.2018
Росрыболовство создаст сеть государственных рыбных магазинов
0
582
11:05 28.06.2018
Во Владимире задержали начальника управления Росгвардии
0
727
11:00 28.06.2018
РФ сомневается в сохранении ОЗХО в прежнем виде - Рябков
0
461
10:32 28.06.2018
Все иски Украины к РФ по Донбассу и Крыму ЕСПЧ объединил в два больших производства
0
539
10:20 28.06.2018
ВВС Германии не хватает запчастей для ремонта
0
522

Возврат к списку