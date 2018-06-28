Члену правления компании "Интер РАО" Цуркан предъявлено обвинение по делу о шпионаже
12:32 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявило обвинение члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу Румынии. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Цуприк.
"Цуркан предъявлено обвинение", - сказал адвокат.
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