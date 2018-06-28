Путин пришел на Красную площадь, где к ЧМ открыли Парк футбола

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФосматривает футбольный парк на Красной площади. Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата - главный трофей футбольного первенства.Путина сопровождают президент ФИФА, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия чемпионата мира 15 июля.