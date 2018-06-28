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Путин пришел на Красную площадь, где к ЧМ открыли Парк футбола

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13:05 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин осматривает футбольный парк на Красной площади. Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата - главный трофей футбольного первенства.

Путина сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.

Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия чемпионата мира 15 июля.

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