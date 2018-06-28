Путин пришел на Красную площадь, где к ЧМ открыли Парк футбола
13:05 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин осматривает футбольный парк на Красной площади. Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата - главный трофей футбольного первенства.
Путина сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.
Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.
Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия чемпионата мира 15 июля.
Новости
- 09:00 28.06.2018
- Военные сообщили о возможной провокации в Идлибе
- 22:31 26.06.2018
- США пугают Турцию санкциями за покупку у России С-400
- 18:28 26.06.2018
- США наращивают военные поставки Украине и Грузии
- 16:32 26.06.2018
- Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом
- 11:00 26.06.2018
- ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
- 17:12 25.06.2018
- Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника
- 12:05 25.06.2018
- США не смогут помешать России захватить Прибалтику - WP
- 11:00 25.06.2018
- Су-34 назвали лучшим ударным истребителем в мире
- 10:05 25.06.2018
- В Китае испытали стратегические крылатые ракеты
- 10:00 25.06.2018
- Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии, наступление отражено
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать