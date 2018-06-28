0
0
304
Новости

Дмитрий Рогозин сравнил космос с религией

Добавить в избранное

13:32 28.06.2018 Источник: Вести.Ru

В России космос – как религия, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию", — заявил он в ходе научно-практической конференции "Роскосмоса", проходящей в Москве.

Поводами для гордости Рогозин назвал военный космос, систему ГЛОНАСС и космодром Восточный. Аварии в космической отрасли Рогозин связал со снижением качества серийной продукции, передает "Интерфакс". Также Рогозин пообещал избавить госкорпорацию "от бездельников и интриганов" и не допустить там коррупции. Вести.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:00 28.06.2018
Военные сообщили о возможной провокации в Идлибе
0
74
22:31 26.06.2018
США пугают Турцию санкциями за покупку у России С-400
0
177
18:28 26.06.2018
США наращивают военные поставки Украине и Грузии
0
192
16:32 26.06.2018
Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом
0
200
11:00 26.06.2018
ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
0
198
17:12 25.06.2018
Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника
0
243
12:05 25.06.2018
США не смогут помешать России захватить Прибалтику - WP
0
245
11:00 25.06.2018
Су-34 назвали лучшим ударным истребителем в мире
0
252
10:05 25.06.2018
В Китае испытали стратегические крылатые ракеты
0
264
10:00 25.06.2018
Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии, наступление отражено
0
246

Возврат к списку