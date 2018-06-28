Дмитрий Рогозин сравнил космос с религией
13:32 28.06.2018 Источник: Вести.Ru
В России космос – как религия, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию", — заявил он в ходе научно-практической конференции "Роскосмоса", проходящей в Москве.
Поводами для гордости Рогозин назвал военный космос, систему ГЛОНАСС и космодром Восточный. Аварии в космической отрасли Рогозин связал со снижением качества серийной продукции, передает "Интерфакс". Также Рогозин пообещал избавить госкорпорацию "от бездельников и интриганов" и не допустить там коррупции. Вести.Ru
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