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Отечественные компании способны к полному импортозамещению экструзионной упаковки из алюминия

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13:37 28.06.2018

Текущие мощности отечественных производителей экструзионной упаковки способны покрыть весь спрос на отечественном рынке, что в разы увеличит потребление алюминия. Об этом было заявлено в ходе заседания сектора «Товары народного потребления» Алюминиевой ассоциации. В мероприятии приняли участие представители компаний «Тубекс», «ИнКомПро», «Линхардт-Алтай», «Вилсон» и другие.

В настоящий момент объемы потребления рондоли, баллонов и туб из алюминия неизменно растут, сообщает Алюминиевая ассоциация. Этому способствуют в том числе экологичные возможности упаковки, включая переработку, а также возможности предприятий производить аэрозольную и тубную продукцию полного цикла. Отечественная алюминиевая упаковка успешно применяется в косметических, фармакологических, пищевых компаниях не только России, но и зарубежных стран. Производственные мощности предприятий, входящих в Алюминиевую ассоциацию, способны полностью покрыть потребности рынка. Так, 95% отечественного рынка производства алюминиевых рондолей состоит из продукции внутренних предприятий (при общем потреблении 8 тыс. т алюминия ежегодно).

Участники совещания отметили необходимость борьбы с контрафактной продукцией и продолжение импортозамещения алюминиевой упаковки в пользу внутренних предприятий и мощностей. Это в числе прочего позволит компаниям сократить временные издержки на выпуск продукции и увеличить объемы производства. При поддержке Алюминиевой ассоциации и выработке мер по усилению позиций отечественных компаний объем потребления алюминия для изготовления экструзионной упаковки может превысить 20 тыс. т уже в ближайшие пять лет.

Василий Столбунов

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