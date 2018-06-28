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Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих

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14:12 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих, решать социальные проблемы.

"Государство будет развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей", - сказал глава государства на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов. Он напомнил, что с 1 января 2018 года была проведена индексация денежного довольствия. "В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена", - заверил Путин.

Президент отдельно выделил тему обеспечения жильем военнослужащих и их медицинского обслуживания. По его словам, "военнослужащие планово обеспечиваются постоянным жильем, в этом году только по линии Минобороны новоселье отметили более четырех тысяч семей, почти 14,5 тысяч получили ключи от служебного жилья". Путин отметил, что "улучшается и система медицинского обслуживания".

"Последовательно решается и такая важная проблема для офицерских семей, как обеспечение детей местами в детских садах и яслях, в этом году планируется более чем в четыре раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей военнослужащих", - подчеркнул глава государства.

"Работа по укреплению социальных гарантий обязательно будет продолжаться", - уверен Путин.

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