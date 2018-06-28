Владивосток готовится к празднованию Дня города
15:00 28.06.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online
2 июля Владивосток отметит День города. Праздничная программа растянется на пять дней – с 29 июня по 2 июля. В крупнейшем кинотеатре города «Океан» завтра открывается выставка «Реальность вымышленного мира» американского мастера арт-фотографии Саймона Йохана. Выставка организована по инициативе генерального консульства США, Фонда культурных инициатив «Энсо», сети кинотеатров «Иллюзион» и галереи Yossi Milo Gallery (Нью-Йорк). Работы представляют собой объемные полотна (площадь самых крупного снимка почти 4 кв. м), погружающие зрителя в царство природы.
Несколько концертов во Владивостоке и Приморском крае даст группа американских музыкантов из Джуно, города-побратима Владивостока на Аляске. Ансамбль «Аляска Стринг Бэнд» удостаивался титула «Группа года в стиле блюграсс». Путешествуя по миру, музыканты представляют слушателю самую широкую палитру популярных в США стилей – от кантри и фолка до джаза, рока, свинга и поп-музыки. Все члены группы – мультиинструменталисты и включают в своей репертуар номера, когда по ходу шоу музыканты меняются инструментами. «У жителей Аляски и Дальнего Востока очень много общего, – говорит генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. – И те, и другие, как говорят в Америке, жители «фронтира» – территории, находящейся на краю страны. Этих людей отличает широта и гостеприимство, умение чувствовать и ценить красоту первозданной природы. Творчество «Аляска Стринг Бэнд» впитало в себя дух американского фронтира и потому должно быть особенно близко и понятно местной публике».
Людмила Васильева
Новости
- 15:32 28.06.2018
- Волгоград и Япония обменяются студентами
- 15:12 28.06.2018
- Самыми щедрыми на ЧМ оказались болельщики из США и Китая
- 15:03 28.06.2018
- Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
- 14:32 28.06.2018
- Индия объяснила, почему не поддержала проект расширения мандата ОЗХО
- 14:12 28.06.2018
- Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
- 14:00 28.06.2018
- Кремль и Белый дом выбрали Хельсинки для проведения саммита Путина и Трампа - ТВ
- 13:37 28.06.2018
- Отечественные компании способны к полному импортозамещению экструзионной упаковки из алюминия
- 13:32 28.06.2018
- Дмитрий Рогозин сравнил космос с религией
- 13:15 28.06.2018
- Памятник Николаю II поставят в казачьей станице
- 13:05 28.06.2018
- Путин пришел на Красную площадь, где к ЧМ открыли Парк футбола
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать