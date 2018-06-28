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Новости

Владивосток готовится к празднованию Дня города

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15:00 28.06.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

2 июля Владивосток отметит День города. Праздничная программа растянется на пять дней – с 29 июня по 2 июля. В крупнейшем кинотеатре города «Океан» завтра открывается выставка «Реальность вымышленного мира» американского мастера арт-фотографии Саймона Йохана. Выставка организована по инициативе генерального консульства США, Фонда культурных инициатив «Энсо», сети кинотеатров «Иллюзион» и галереи Yossi Milo Gallery (Нью-Йорк). Работы представляют собой объемные полотна (площадь самых крупного снимка почти 4 кв. м), погружающие зрителя в царство природы.

Несколько концертов во Владивостоке и Приморском крае даст группа американских музыкантов из Джуно, города-побратима Владивостока на Аляске. Ансамбль «Аляска Стринг Бэнд» удостаивался титула «Группа года в стиле блюграсс». Путешествуя по миру, музыканты представляют слушателю самую широкую палитру популярных в США стилей – от кантри и фолка до джаза, рока, свинга и поп-музыки. Все члены группы – мультиинструменталисты и включают в своей репертуар номера, когда по ходу шоу музыканты меняются инструментами. «У жителей Аляски и Дальнего Востока очень много общего, – говорит генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. – И те, и другие, как говорят в Америке, жители «фронтира» – территории, находящейся на краю страны. Этих людей отличает широта и гостеприимство, умение чувствовать и ценить красоту первозданной природы. Творчество «Аляска Стринг Бэнд» впитало в себя дух американского фронтира и потому должно быть особенно близко и понятно местной публике».

Людмила Васильева

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