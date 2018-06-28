Самыми щедрыми на ЧМ оказались болельщики из США и Китая
15:12 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Болельщики из США и Китая оказались самыми расточительными на ЧМ по футболу. В первые дни мирового первенства иностранцы потратили в Москве 1 млрд 700 млн рублей. Такие данные привела компания Visa, проанализировав статистику денежных переводов с 14 по 18 июня.
Среди других городов, где иностранцы потратили много денег, названы Петербург (506 млн рублей), Сочи (104 млн), Казань (71 млн), а также Екатеринбург (48 млн).
Больше всего туристы тратят на гостиничные услуги, одежду и походы в рестораны и кафе, передаёт РБК.
Чемпионат мира по футболу начался 14 июня и завершится 15 июля. Говорит Москва
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