Волгоград и Япония обменяются студентами
15:32 28.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
Полномочный министр посольства Японии в РФ Токуро Фуруя провел в Волгограде переговоры с представителями региональной администрации. «В ходе встречи обсуждались перспективы развития межрегионального сотрудничества в области внешней торговли, туризма, культуры, инновационных технологий в сельском хозяйстве», – сказали «НГ» в пресс-службе главы региона.
Отдельно японские и волгоградские представители обсудили вопросы межвузовского взаимодействия. «Мы заинтересованы в развитии как экспорта, так и импорта, не менее эффективным направлением станет обмен опытом между высшими учебными заведениями наших стран», – прокомментировал итоги встречи вице-губернатор Владимир Шкарин.
В 2017 году внешнеторговый оборот Волгоградской области и Японии вырос более чем на 22% к уровню 2016 года, а Япония заняла 20-е место среди 114 стран – внешнеторговых партнеров региона по объему товарооборота. Экспорт волгоградских товаров в Японию вырос более, чем на 80% по сравнению с 2016 годом. В частности, почти в два раза увеличился объем экспортных поставок волгоградского алюминия.
Андрей Серенко
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