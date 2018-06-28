В МИД заявили о подкупе Лондоном поддержавших реформу ОЗХО
17:00 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Москва обвинила Лондон в подкупе поддержавших реформу ОЗХО. Россия считает нелегитимным решение расширить мандат Организации по запрещению химического оружия.
Как заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова, в результате политических манипуляций, а также прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Великобритании и других государств «удалось принять одиозный проект решения».
Накануне ОЗХО наделили дополнительными полномочиями. Теперь организация может определять виновных в применении химического оружия. Говорит Москва
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