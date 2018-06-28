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Новости

Пуэрто-Рико может стать штатом США

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17:12 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В американский конгресс внесли законопроект о признании Пуэрто-Рико штатом. Если документ будет принят, то все процедуры планируется завершить к 2021 году.

Законопроект внёс полномочный представитель Пуэрто-Рико в Палате представителей и 36 конгрессменов как из Республиканской, так и из Демократической партии.

Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Жители острова имеют американское гражданство, но не участвуют в федеральных выборах. В минувшем году там прошёл референдум за вхождение в состав США в качестве штата. 97% поддержали эту инициативу, при этом явка составила только 23%, поскольку сторонники сохранения нынешнего статуса Пуэрто-Рико объявили голосованию бойкот. Говорит Москва

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