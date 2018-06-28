Пуэрто-Рико может стать штатом США
17:12 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В американский конгресс внесли законопроект о признании Пуэрто-Рико штатом. Если документ будет принят, то все процедуры планируется завершить к 2021 году.
Законопроект внёс полномочный представитель Пуэрто-Рико в Палате представителей и 36 конгрессменов как из Республиканской, так и из Демократической партии.
Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Жители острова имеют американское гражданство, но не участвуют в федеральных выборах. В минувшем году там прошёл референдум за вхождение в состав США в качестве штата. 97% поддержали эту инициативу, при этом явка составила только 23%, поскольку сторонники сохранения нынешнего статуса Пуэрто-Рико объявили голосованию бойкот. Говорит Москва
Новости
- 17:00 28.06.2018
- В МИД заявили о подкупе Лондоном поддержавших реформу ОЗХО
- 16:32 28.06.2018
- Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий космической отрасли
- 16:12 28.06.2018
- Путин рассказал о выводе войск из Сирии
- 16:00 28.06.2018
- Муниципалитеты будут изымать неэффективно используемые земли в границах городов
- 15:32 28.06.2018
- Волгоград и Япония обменяются студентами
- 15:12 28.06.2018
- Самыми щедрыми на ЧМ оказались болельщики из США и Китая
- 15:03 28.06.2018
- Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
- 15:00 28.06.2018
- Владивосток готовится к празднованию Дня города
- 14:32 28.06.2018
- Индия объяснила, почему не поддержала проект расширения мандата ОЗХО
- 14:12 28.06.2018
- Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать