По "пакету Яровой" данные пользователей должны храниться полгода
18:37 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ определило срок, в течение которого организаторы распространения информации в интернете в рамках "пакета Яровой" должны хранить информацию пользователей: согласно опубликованному на официальном портале нормативно-правовой информации, данные нужно хранить с 1 июля в течение полугода.
Утвержденные камбином правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.
"Пакет Яровой" предусматривал хранение сведений о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки информации, а вот срок хранения содержания сообщений должно было определить правительство РФ.
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