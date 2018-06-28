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ЧМ-2018. Известны все команды, которые вышли в 1/8 финала

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19:15 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборные Колумбии и Японии стали последними командами, которые пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Колумбии вышла с первого места в группе H, японцы - со второго.

Ранее в 1/8 финала вышли сборные Уругвая, России, Испании и Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии и Бельгии. На данный момент известны шесть пар 1/8 финала из восьми. Соперники колумбийцев и японцев определятся в матче сборных Англии и Бельгии.

Сборная России в 1/8 финала сыграет 1 июля на московском стадионе "Лужники" с командой Испании.

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