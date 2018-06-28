Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в своем очередном ежегодном докладе, посвященном торговле людьми в мире, вновь заявил, что Россия не противодействует в должной мере этой проблеме.

Как утверждают составители обнародованного в четверг доклада, действия "правительства России не отвечают в полной мере минимальным стандартам, выработанным с целью покончить с торговлей людьми".

И российское правительство "не предпринимает существенных усилий", чтобы изменить это положение, указал Госдепартамент, добавив, что поэтому РФ по-прежнему "остается в третьей категории" стран - то есть тех, которые делают недостаточно, как считает Вашингтон, для того, чтобы покончить как можно быстрее с современной работорговлей.