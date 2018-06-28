0
0
171
Новости

Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми

Добавить в избранное

21:40 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в своем очередном ежегодном докладе, посвященном торговле людьми в мире, вновь заявил, что Россия не противодействует в должной мере этой проблеме.

Как утверждают составители обнародованного в четверг доклада, действия "правительства России не отвечают в полной мере минимальным стандартам, выработанным с целью покончить с торговлей людьми".

И российское правительство "не предпринимает существенных усилий", чтобы изменить это положение, указал Госдепартамент, добавив, что поэтому РФ по-прежнему "остается в третьей категории" стран - то есть тех, которые делают недостаточно, как считает Вашингтон, для того, чтобы покончить как можно быстрее с современной работорговлей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:23 28.06.2018
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС...
0
364
20:55 28.06.2018
В США задумались о том, как им бороться с российскими С-400
0
330
19:40 28.06.2018
Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф по рейтингу "фэйр-плей"
0
497
19:15 28.06.2018
ЧМ-2018. Известны все команды, которые вышли в 1/8 финала
0
855
18:37 28.06.2018
По "пакету Яровой" данные пользователей должны храниться полгода
0
566
17:40 28.06.2018
Международные резервы РФ сократились на $6,1 млрд за неделю
0
755
17:12 28.06.2018
Пуэрто-Рико может стать штатом США
0
909
17:00 28.06.2018
В МИД заявили о подкупе Лондоном поддержавших реформу ОЗХО
0
940
16:32 28.06.2018
Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий космической отрасли
0
745
16:12 28.06.2018
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
0
725

Возврат к списку