Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми
21:40 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США в своем очередном ежегодном докладе, посвященном торговле людьми в мире, вновь заявил, что Россия не противодействует в должной мере этой проблеме.
Как утверждают составители обнародованного в четверг доклада, действия "правительства России не отвечают в полной мере минимальным стандартам, выработанным с целью покончить с торговлей людьми".
И российское правительство "не предпринимает существенных усилий", чтобы изменить это положение, указал Госдепартамент, добавив, что поэтому РФ по-прежнему "остается в третьей категории" стран - то есть тех, которые делают недостаточно, как считает Вашингтон, для того, чтобы покончить как можно быстрее с современной работорговлей.
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