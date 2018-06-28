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Трамп о встрече с Путиным: Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно

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22:11 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно. Так он в четверг ответил на вопрос об американо-российском саммите, который запланирован в Хельсинки на 16 июля. Слова Трампа приводят журналисты из пресс-пула Белого дома.

"Мы с нетерпением ждем этого (встречи - прим. ТАСС). Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно", - отметил президент, который в данный момент находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn ("Фоксконн"), являющейся подрядчиком Apple ("Эппл") и собирающей для нее технику.

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