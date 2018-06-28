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ДНР: Порошенко может ввести в Украине военное положение, чтобы не попасть под суд

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22:40 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко, опасаясь лишиться власти и попасть под суд, может ввести в стране военное положение. Такое мнение выразил глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе прямой линии с жителями ДНР.

"Порошенко, вероятно, введет военное положение, и выборы отменит: с потерей власти президента он попадает под суд, и не только он, а также [экс-премьер Арсений] Яценюк, [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов, [глава МВД Арсен] Аваков и десятки других людей. Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было", - приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

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