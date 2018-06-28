ДНР: Порошенко может ввести в Украине военное положение, чтобы не попасть под суд
22:40 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко, опасаясь лишиться власти и попасть под суд, может ввести в стране военное положение. Такое мнение выразил глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе прямой линии с жителями ДНР.
"Порошенко, вероятно, введет военное положение, и выборы отменит: с потерей власти президента он попадает под суд, и не только он, а также [экс-премьер Арсений] Яценюк, [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов, [глава МВД Арсен] Аваков и десятки других людей. Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было", - приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей.
Новости
- 22:11 28.06.2018
- Трамп о встрече с Путиным: Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно
- 21:40 28.06.2018
- Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми
- 21:23 28.06.2018
- Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС...
- 20:55 28.06.2018
- В США задумались о том, как им бороться с российскими С-400
- 19:40 28.06.2018
- Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф по рейтингу "фэйр-плей"
- 19:15 28.06.2018
- ЧМ-2018. Известны все команды, которые вышли в 1/8 финала
- 18:37 28.06.2018
- По "пакету Яровой" данные пользователей должны храниться полгода
- 17:40 28.06.2018
- Международные резервы РФ сократились на $6,1 млрд за неделю
- 17:12 28.06.2018
- Пуэрто-Рико может стать штатом США
- 17:00 28.06.2018
- В МИД заявили о подкупе Лондоном поддержавших реформу ОЗХО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать