Саммит ЕС принял политическое решение продлить санкции против РФ на полгода
07:00 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита. "Была очень короткая дискуссия по России, Украине и Минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще 6 месяцев", - сказал он. По словам дипломата, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, к которым привязан санкционный режим сообщества в отношении РФ. "Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - добавил он. После принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат. "В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил он. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год. На саммите также будет затрагиваться расследование крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года.
Новости
- 22:40 28.06.2018
- ДНР: Порошенко может ввести в Украине военное положение, чтобы не попасть под суд
- 22:11 28.06.2018
- Трамп о встрече с Путиным: Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно
- 21:40 28.06.2018
- Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми
- 21:23 28.06.2018
- Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС...
- 20:55 28.06.2018
- В США задумались о том, как им бороться с российскими С-400
- 19:40 28.06.2018
- Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф по рейтингу "фэйр-плей"
- 19:15 28.06.2018
- ЧМ-2018. Известны все команды, которые вышли в 1/8 финала
- 18:37 28.06.2018
- По "пакету Яровой" данные пользователей должны храниться полгода
- 17:40 28.06.2018
- Международные резервы РФ сократились на $6,1 млрд за неделю
- 17:12 28.06.2018
- Пуэрто-Рико может стать штатом США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать