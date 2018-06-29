0
0
110
Новости

Саммит ЕС принял политическое решение продлить санкции против РФ на полгода

Добавить в избранное

07:00 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита.

"Была очень короткая дискуссия по России, Украине и Минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще 6 месяцев", - сказал он.

По словам дипломата, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, к которым привязан санкционный режим сообщества в отношении РФ. "Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - добавил он.

После принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат. "В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил он.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться расследование крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:40 28.06.2018
ДНР: Порошенко может ввести в Украине военное положение, чтобы не попасть под суд
0
962
22:11 28.06.2018
Трамп о встрече с Путиным: Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно
0
932
21:40 28.06.2018
Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми
0
942
21:23 28.06.2018
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС...
0
1609
20:55 28.06.2018
В США задумались о том, как им бороться с российскими С-400
0
1154
19:40 28.06.2018
Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф по рейтингу "фэйр-плей"
0
1126
19:15 28.06.2018
ЧМ-2018. Известны все команды, которые вышли в 1/8 финала
0
1453
18:37 28.06.2018
По "пакету Яровой" данные пользователей должны храниться полгода
0
1095
17:40 28.06.2018
Международные резервы РФ сократились на $6,1 млрд за неделю
0
1311
17:12 28.06.2018
Пуэрто-Рико может стать штатом США
0
1417

Возврат к списку