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Лидеры ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о мигрантах - премьер Италии

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07:12 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз устанавливает новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземноморье, а также обязуется реформировать Дублинское соглашение о распределении беженцев. Об этом рассказал журналистам по завершении первого дня саммита ЕС в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Отныне Италия не одна. Устанавливается новый всеобъемлющий принцип оказания приема и спасения мигрантов. И признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу", - заявил Конте.

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