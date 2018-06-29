Лидеры ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о мигрантах - премьер Италии

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз устанавливает новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземноморье, а также обязуется реформировать Дублинское соглашение о распределении беженцев. Об этом рассказал журналистам по завершении первого дня саммита ЕС в пятницу премьер-министр Италии

"Отныне Италия не одна. Устанавливается новый всеобъемлющий принцип оказания приема и спасения мигрантов. И признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу", - заявил Конте.