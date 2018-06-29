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Новости

Отбиты две атаки ВСУ на Горловском направлении - ДНР

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07:33 29.06.2018

28 июня украинские террористы предприняли две неудачные попытки атаковать наши позиции на Горловском направлении, говорится в сообщении от оперативного командования ВС ДНР.

В частности, боевики из состава 24 омбр в районе 11 часов утра попытались атаковать позиции армии ДНР в районе поселка ЮЖНОЕ с целью захвата одной из высот. В атаке под прикрытием минометного и артиллерийского огня участвовали силы до одного отделения из состава 1 батальона 24 бригады. При этом враг с направления поселка шахта Южная по району поселка шахта Гагарина выпустил восемь 122 мм снарядов. Атаку нашим подразделениям с применением стрелкового оружия удалось успешно отбить. Враг понес значительные потери: до трех двухсотыми и не менее трех раненными, а затем позорно бежал с поля боя.

Спустя некоторое время, враг вновь открыл огонь, в основном, по поселку шахты Гагарина, применив с 14 до 14:30 танки (26 снарядов) и артиллерию 122 мм (5 снарядов). В ходе второго массированного обстрела враг имел цель забросить в 2-ух километрах южнее обстрела ДРГ из состава 3 отдельного полка СпН ССО ВСУ, для этого всеми силами попытался отвлечь наши подразделения немного севернее. Данная спецоперация ВСУ опять же провалилась. Благодаря бдительности наших военнослужащих, ДРГ своевременно заметили и поймали в огневую ловушку. В результате - двое террористов из 3 полка ССО получили ранение, и группа отступила.

От огня украинской артиллерии и танков по жилым районам поселка шахты Гагарина повреждения получили три домостроения. «Донбасс сегодня»

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