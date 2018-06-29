ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение Boeing MH17 над Донбассом
08:21 29.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в соглашении, принятом странами Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе. «Евросоюз призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями, чтобы установить правду, справедливость и ответственность», — отмечается в документе. Там же указывается, что в ЕС придерживаются принципов резолюции ООН, которая была принята после трагедии и подразумевает независимое и всестороннее расследование крушения.
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