0
0
198
Новости

ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение Boeing MH17 над Донбассом

Добавить в избранное

08:21 29.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в соглашении, принятом странами Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе.

«Евросоюз призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями, чтобы установить правду, справедливость и ответственность», — отмечается в документе. Там же указывается, что в ЕС придерживаются принципов резолюции ООН, которая была принята после трагедии и подразумевает независимое и всестороннее расследование крушения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:12 29.06.2018
Европейский университет проиграл суд с Рособрнадзором
0
216
07:58 29.06.2018
США: в результате нападения на редакцию газеты Capital погибли пять человек
0
272
07:48 29.06.2018
CNN: Трамп рассчитывает договориться с Путиным о сделке по Сирии
0
309
07:33 29.06.2018
Отбиты две атаки ВСУ на Горловском направлении - ДНР
0
308
07:24 29.06.2018
Интернет-сервисы обяжут полгода хранить данные пользователей по "закону Яровой"
0
328
07:12 29.06.2018
Лидеры ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о мигрантах - премьер Италии
0
364
07:00 29.06.2018
Саммит ЕС принял политическое решение продлить санкции против РФ на полгода
0
416
22:40 28.06.2018
ДНР: Порошенко может ввести в Украине военное положение, чтобы не попасть под суд
0
1075
22:11 28.06.2018
Трамп о встрече с Путиным: Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно
0
1025
21:40 28.06.2018
Госдеп: РФ не прикладывает достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми
0
1042

Возврат к списку