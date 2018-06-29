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Новости

Голодец: после ЧМ-2018 стадионы будут использоваться для развития детского спорта

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08:36 29.06.2018 Источник: REGNUM

Спортивные объекты, возведённые к чемпионату мира по футболу, будут использоваться для развития детского спорта, а также проведения культурных мероприятий. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По словам Голодец, детский спорт будут развивать на всех объектах, построенных к мундиалю. Речь идёт о футбольных школах, а также секциях по другим видам спорта — регби, гимнастика. Подробности:

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