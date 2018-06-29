Голодец: после ЧМ-2018 стадионы будут использоваться для развития детского спорта

08:36 Источник: REGNUM

Спортивные объекты, возведённые к чемпионату мира по футболу, будут использоваться для развития детского спорта, а также проведения культурных мероприятий. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ