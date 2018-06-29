Генерал ВВС США рассказал о планах по борьбе с российскими С-400
08:43 29.06.2018 Источник: Газета.Ru
Глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс заявил, что военные США пытаются понять, как противостоять российской системе ПВО С-400. Об этом сообщает портал Military.com. По его словам, США планируют объединить усилия ВВС и сухопутных войск для поиска решения. Он также добавил, что больше всего американские военные обеспокоены увеличением радиуса поражения С-400, по сравнению с С-300.
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