Генерал ВВС США рассказал о планах по борьбе с российскими С-400

08:43 Источник: Газета.Ru

Глава боевого авиационного командования ВВС генералзаявил, что военные США пытаются понять, как противостоять российской системе ПВО С-400. Об этом сообщает портал Military.com

По его словам, США планируют объединить усилия ВВС и сухопутных войск для поиска решения. Он также добавил, что больше всего американские военные обеспокоены увеличением радиуса поражения С-400, по сравнению с С-300.