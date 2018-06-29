В Иркутске загорелся теплоход с пассажирами на борту
09:20 29.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Теплоход «Баргузин», на борту которого находятся около 80 пассажиров, загорелся в Иркутске. Об этом сообщается со ссылкой на региональное управление МЧС. Пожар начался сразу после того, как судно отчалило от пристани. Экипаж вернул теплоход, эвакуировал людей и багаж. Никто не пострадал, сказали в министерстве. По предварительным данным, загорелся моторный отсек. Площадь пожара оценивается в 40 квадратных метров. Эхо Москвы
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