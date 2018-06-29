Нападающий "Спартака" арестован на Ибице за драку - СМИ
09:32 29.06.2018
Голландский журналист Йохан Дериксен сообщил, что нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Куинси Промес во время отдыха на Ибице поучаствовал в драке, в числе прочих ударил свою и жену и был арестован.
Куинси Промес перешел в «Спартак» в 2014 году. За 4 сезона голландец забил за красно-белых 64 мяча, выиграв вместе с московским клубом чемпионат России в сезоне 2016/2017 и Суперкубок России-2017. matchtv.ru
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