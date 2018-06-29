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Новости

В половине учреждений культуры обнаружено невыполнение майских указов

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10:20 29.06.2018 Источник: РБК

В 47% учреждений культуры в России доходы сотрудников не доходят до средней зарплаты по региону, а значит, не достигли параметров, обозначенных в майских президентских указах 2012 года. Таковы результаты мониторинга, проведенного центром «Народная экспертиза» Общественного народного фронта.

Провести мониторинг в ОНФ решили из-за «постоянно» поступающих жалоб работников культуры на низкие зарплаты.​ При его подготовке эксперты проанализировали данные официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru и изучили средние зарплаты работников музеев, библиотек, театров, дворцов культуры и т.д. Всего были обработаны данные 6,6 тыс. учреждений из 82 регионов страны, разместивших свою отчетность на этом сайте, — как пояснили в ОНФ, эксперты использовали только те данные, которые посчитали корректными, а также исключили учреждения, не публиковавшие отчетность за последние три года. Полученные данные эксперты ОНФ сравнили с региональными показателями по зарплатам, которые публикует Росстат.  РБК

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