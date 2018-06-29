0
0
294
Новости

В ФНС назвали возраст самого молодого российского предпринимателя

Добавить в избранное

11:00 29.06.2018

Самому молодому российскому предпринимателю 14 лет. Об этом RT сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Отмечается, что это молодой человек, который проживает в Москве. Он организовал бизнес в области дополнительного образования детей и взрослых.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 29.06.2018
Турция получит от ЕС €3 млрд на помощь мигрантам
0
141
11:20 29.06.2018
Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в Татарстане
0
211
11:05 29.06.2018
Правительство может отменить валютный контроль
0
354
10:32 29.06.2018
Радиолюбители в США перехватили сообщение командования, адресованное стратегическому бомбардировщику
0
491
10:20 29.06.2018
В половине учреждений культуры обнаружено невыполнение майских указов
0
381
10:05 29.06.2018
Ракета "Булава" принята на вооружение - источник
0
528
10:00 29.06.2018
ЮНЕСКО ждет от России объяснений относительно строительства курортов в Сочи
0
765
09:32 29.06.2018
Нападающий "Спартака" арестован на Ибице за драку - СМИ
0
467
09:20 29.06.2018
В Иркутске загорелся теплоход с пассажирами на борту
0
452
09:05 29.06.2018
Трамп предлагал Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из ЕС - WP
0
778

Возврат к списку