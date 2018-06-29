Турция получит от ЕС €3 млрд на помощь мигрантам
11:32 29.06.2018 Источник: REGNUM
Лидеры Европейского Союза согласились выделить Турции €3 млрд в помощь сирийским беженцам, проживающим на ее территории, сообщает 29 июня Anadolu.
«Мы договорились выделить второй транш для Турции», — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита глав содружества.
Напомним, в 2015 году между Анкарой и Брюсселем было достигнуто соглашение о закрытии границы для нелегальных мигрантов. Позднее, в 2016 году ЕС и Турция расширили это соглашение и согласовали помощь для улучшения условий жизни сирийским беженцем, которых в турецкой республике насчитывается порядка 3 млн. ИА REGNUM
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