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США обсудят с Индией антироссийские санкции и возможный отказ от С-400

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12:20 29.06.2018 Источник: REGNUM

Главной темой первого раунда переговоров американской и индийской сторон в формате «2+2» станут антироссийские санкции, которые могут побудить Индию отказаться от покупки комплексов С-400 в России, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью индийскому телеканалу NDTV.

По ее словам, формат «2+2» предполагает участие глав МИД двух стран и министров обороны.

«Мы, конечно, понимаем, что Индия имеет длительные отношения с Россией. Но США должны действовать в отношении того, что мы считаем проблемами», — сказала Хейли.

Напомним, в мае Индия и Россия достигли согласия о поставке С-400 на сумму $6 млрд. Позднее официальный Нью-Дели сообщал, что не откажется от своих обязательств по покупке зенитных ракетных комплексов. ИА REGNUM

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