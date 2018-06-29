Медведев предложил частично компенсировать стоимость турпутевок в РФ
12:32 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев предложил частично компенсировать стоимость турпутёвок в Россию. Это одна из мер для стимулирования въездного туризма. Текст поручения премьер-министра опубликовали на сайте правительства.
Эту работу должны провести федеральные органы исполнительной власти вместе с государственным учреждением «Российский экспортный центр». Ведомства должны найти деньги «для стимулирования въездного туристического потока из целевых стран за счёт компенсаций части стоимости туристической путёвки». Говорит Москва
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