Страны ЕС избавились от принудительного приема беженцев
13:00 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ЕС отказался от принудительного приема беженцев странами сообщества. Как заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, многие положения переводятся на добровольную основу.
Документ по проблемам миграции, накануне одобренный лидерами Евросоюза, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию ЕС нелегалов.
Ранее дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что участники двухдневного саммита ЕС договорились о проявлении государствами «европейской солидарности» в этом вопросе путём финансовой поддержки. Отмечалось, что это своеобразная победа Венгрии и Польши, которые отказывались принудительно принимать у себя беженцев. Говорит Москва
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