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Новости

С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ

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13:05 29.06.2018 Источник: RNS

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ, сообщает Федеральная антимонопольная служба. По информации ведомства, среднее по стране изменение размера платы не превысит 4%.

Ранее в мае замглавы Минстроя Андрей Чибис заявлял, что в России могут появиться тарифные планы для оплаты ЖКХ по аналогии с сотовой связью.  RNS

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