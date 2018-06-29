В центре "Патриот" пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2018"

13:27 Источник: НГ-Online

21-26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» - крупнейшее событие в области вооружения, промышленности и технологий.





Как и в прошлом году, одним из ключевых событий Форума станет работа специальной экспозиции «Инновационный клуб», которая предусматривает объединение в едином пространстве основных субъектов инновационной деятельности: молодых ученых, студентов военных и гражданских вузов, старт-ап компаний, а также научных рот ВС РФ для демонстрации новых технологических решений и реализации наиболее актуальных из них в интересах Вооруженных Сил РФ.





Главной темой «Инновационного клуба» в 2018 году станет «Искусственный интеллект: сферы его применения и сквозные технологии». Также на экспозиции будут представлены инициативные разработки по таким перспективным направлениям как: робототехника, беспилотный транспорт, биомедицинские технологии.