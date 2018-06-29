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Санкции ЕС в МИДе назвали историей с абсурдным характером

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13:20 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МИДе России санкции ЕС назвали историей с абсурдным характером. Замглавы ведомства Александр Грушко напомнил, что, по мнению Москвы, эти ограничительные меры незаконны.

Говоря об увязке санкций с минскими соглашениями, дипломат отметил, что именно Киев не выполняет договорённости.

«Если ЕС реально заинтересован в том, чтобы наконец был урегулирован кризис в центре Европы, то речь должна идти не о санкциях, а о дополнительном воздействии на Киев с целью побудить его выполнить всё то, что было согласовано на самом высоком уровне, в том числе с участием лидеров двух ведущих государств Евросоюза», — подчеркнул Грушко, передаёт РИА Новости.

Ранее источник в структурах ЕС сообщил журналистам, что лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России ещё на полгода.

Ограничительные меры против Москвы Евросоюз ввёл в 2014 году на фоне украинского кризиса. Говорит Москва

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