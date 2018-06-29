Санкции ЕС в МИДе назвали историей с абсурдным характером
13:20 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В МИДе России санкции ЕС назвали историей с абсурдным характером. Замглавы ведомства Александр Грушко напомнил, что, по мнению Москвы, эти ограничительные меры незаконны.
Говоря об увязке санкций с минскими соглашениями, дипломат отметил, что именно Киев не выполняет договорённости.
«Если ЕС реально заинтересован в том, чтобы наконец был урегулирован кризис в центре Европы, то речь должна идти не о санкциях, а о дополнительном воздействии на Киев с целью побудить его выполнить всё то, что было согласовано на самом высоком уровне, в том числе с участием лидеров двух ведущих государств Евросоюза», — подчеркнул Грушко, передаёт РИА Новости.
Ранее источник в структурах ЕС сообщил журналистам, что лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России ещё на полгода.
Ограничительные меры против Москвы Евросоюз ввёл в 2014 году на фоне украинского кризиса. Говорит Москва
Новости
- 14:32 29.06.2018
- США заверили Германию, что пока не будут применять санкции к трубопроводам
- 14:12 29.06.2018
- Путин на встрече с Трампом готов вновь заявить о невмешательстве в выборы в США - Песков
- 14:00 29.06.2018
- В Кремле не готовят поездку Трампа на финал ЧМ-2018
- 13:32 29.06.2018
- Россия стала крупнейшим поставщиком пшеницы во Вьетнам
- 13:29 29.06.2018
- "Неделя национальной безопасности" пройдет в рамках "Армии-2018"
- 13:27 29.06.2018
- В центре "Патриот" пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2018"
- 13:05 29.06.2018
- С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ
- 13:00 29.06.2018
- Страны ЕС избавились от принудительного приема беженцев
- 12:32 29.06.2018
- Медведев предложил частично компенсировать стоимость турпутевок в РФ
- 12:20 29.06.2018
- США обсудят с Индией антироссийские санкции и возможный отказ от С-400
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать