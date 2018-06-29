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Новости

"Неделя национальной безопасности" пройдет в рамках "Армии-2018"

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13:29 29.06.2018 Источник: НГ-Online

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 2403 - р в 2018-м году впервые одновременно с Международным военно-техническим форумом «АРМИЯ-2018» в период с 21 по 26 августа пройдет Международный форум «Неделя национальной безопасности» (Форум).

Концепция Форума направлена на повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области стимулирования развития отечественной индустрии безопасности.

На Форуме федеральными органами исполнительной власти: МВД России, Минприроды России, Минкомсвязи России, Минздрав России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минтранс России, Минэнерго России, Росгвардия, ФСБ России, Ростехнадзор, Росатом будут представлены 14 выставок в области безопасности

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