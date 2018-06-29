0
0
240
Новости

Путин на встрече с Трампом готов вновь заявить о невмешательстве в выборы в США - Песков

Добавить в избранное

14:12 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером США Дональдом Трампом будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сказал представитель Кремля.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 29.06.2018
США заверили Германию, что пока не будут применять санкции к трубопроводам
0
151
14:00 29.06.2018
В Кремле не готовят поездку Трампа на финал ЧМ-2018
0
303
13:32 29.06.2018
Россия стала крупнейшим поставщиком пшеницы во Вьетнам
0
371
13:29 29.06.2018
"Неделя национальной безопасности" пройдет в рамках "Армии-2018"
0
308
13:27 29.06.2018
В центре "Патриот" пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2018"
0
308
13:20 29.06.2018
Санкции ЕС в МИДе назвали историей с абсурдным характером
0
418
13:05 29.06.2018
С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ
0
573
13:00 29.06.2018
Страны ЕС избавились от принудительного приема беженцев
0
409
12:32 29.06.2018
Медведев предложил частично компенсировать стоимость турпутевок в РФ
0
468
12:20 29.06.2018
США обсудят с Индией антироссийские санкции и возможный отказ от С-400
0
777

Возврат к списку