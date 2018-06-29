Путин на встрече с Трампом готов вновь заявить о невмешательстве в выборы в США - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФна встрече с лидером СШАбудет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной, заявил пресс-секретарь главы российского государства"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сказал представитель Кремля.