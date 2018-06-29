Цена барреля нефти марки Brent достигла $79

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% - до $79 за баррель, свидетельствуют данные биржи.В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне $79 за баррель 31 мая.