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Цена барреля нефти марки Brent достигла $79

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15:32 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% - до $79 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне $79 за баррель 31 мая.

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