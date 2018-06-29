В Стокгольме формируется трибунал по иску "Газпрома" к "Нафтогазу"
16:32 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд Стокгольма формирует трибунал по иску «Газпрома» к «Нафтогазу». Российская корпорация настаивает на расторжении контрактов с украинской компанией.
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, государственный апелляционный суд Швеции выпустил приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит. Миллер подчеркнул, что решение арбитража было «ассиметричным и серьёзным образом нарушило баланс интересов сторон».
Зимой российскую корпорацию обязали выплатить «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов по контрактам на поставку и транзит газа. Позже «Газпром» потребовал полной отмены этого решения. Говорит Москва
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