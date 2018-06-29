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Новости

В России идет работа над авиадвигателями шестого поколения - разработчик

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17:32 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиационные двигатели шестого поколения разрабатываются в России, сообщил на заседании в Совфеде генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.

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