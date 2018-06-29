FIFA не выявила антидопинговых нарушений во время ЧМ-2018
18:40 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
FIFA не выявила антидопинговых нарушений во время чемпионата мира. Как заявил глава департамента по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, было организовано более 2 тысяч 700 тестов.
«Каждый из футболистов хотя бы раз был проверен. Тестирование проводится на каждом матче, берутся пробы минимум четырёх футболистов, после чего материалы отправляются в лабораторию в Швейцарии. Нарушений не было. Наша программа работает, мы удовлетворены процессом», — цитирует его ТАСС.
По ходу чемпионата мира FIFA объявила о завершении расследования в отношении игроков сборной России. Международная федерация футбола заявила об отсутствии нарушений антидопинговых правил нашими спортсменами. Эти выводы признало и Всемирное антидопинговое агентство. Говорит Москва
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