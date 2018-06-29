Курировать вузы в Министерстве науки и высшего образования будет ректор ЮФУ - источники

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Южного федерального университета (ЮФУ)является главным кандидатом на пост замминистра науки и высшего образования, который будет курировать вузы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник, знакомый с процессом формирования нового ведомства."В ближайшее время заместителем министра науки и высшего образования будет назначена ректор ЮФУ Марина Боровская, которая, предположительно, будет курировать три департамента - госполитики в сфере высшего образования, управления сетью организаций высшего образования и молодежной политики", - сказал собеседник агентства. Возможность этого назначения подтвердил ещё один источник, близкий к Минпросвещения."Также, возможно, одним из заместителей министра станет, которая возглавляла в свое время правовой департамент при Андрее Фурсенко и Дмитрии Ливанове (два экс- главы Минобрнауки)", - добавил собеседник агентства.ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации. -15 мая президент РФ Владимир Путин утвердил новую структуру кабмина. В числе главных изменений - разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое из них возглавила Ольга Васильева, ранее занимавшая пост министра образования и науки, второе - бывший руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.