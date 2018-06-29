Курировать вузы в Министерстве науки и высшего образования будет ректор ЮФУ - источники
21:20 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская является главным кандидатом на пост замминистра науки и высшего образования, который будет курировать вузы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник, знакомый с процессом формирования нового ведомства.
"В ближайшее время заместителем министра науки и высшего образования будет назначена ректор ЮФУ Марина Боровская, которая, предположительно, будет курировать три департамента - госполитики в сфере высшего образования, управления сетью организаций высшего образования и молодежной политики", - сказал собеседник агентства. Возможность этого назначения подтвердил ещё один источник, близкий к Минпросвещения.
"Также, возможно, одним из заместителей министра станет Марина Лукашевич, которая возглавляла в свое время правовой департамент при Андрее Фурсенко и Дмитрии Ливанове (два экс- главы Минобрнауки)", - добавил собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации. -
15 мая президент РФ Владимир Путин утвердил новую структуру кабмина. В числе главных изменений - разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое из них возглавила Ольга Васильева, ранее занимавшая пост министра образования и науки, второе - бывший руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.
Новости
- 22:00 29.06.2018
- Дочь Гиммлера тайно работала в немецкой разведке
- 20:40 29.06.2018
- Тягнибок значительно раздвинул гипотетические границы Украины
- 20:00 29.06.2018
- ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России, утверждает Макрон
- 19:20 29.06.2018
- РФ вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов
- 18:40 29.06.2018
- FIFA не выявила антидопинговых нарушений во время ЧМ-2018
- 18:00 29.06.2018
- Страны БРИКС создадут Форум разведссобществ
- 17:32 29.06.2018
- В России идет работа над авиадвигателями шестого поколения - разработчик
- 17:12 29.06.2018
- Порог беспошлинного ввоза в РФ не будет снижен с 1 июля 2018 г.
- 17:00 29.06.2018
- И.о. губернатора Магаданской области предложил не повышать пенсионный возраст для жителей региона
- 16:32 29.06.2018
- В Стокгольме формируется трибунал по иску "Газпрома" к "Нафтогазу"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать