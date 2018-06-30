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Трамп хочет поговорить с Путиным насчет Украины, Сирии и выборов

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09:20 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине, а также тему приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

"Украину, Сирию, выборы... мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы", - сказал глава государства, слова которого приводит пул журналистов, аккредитованных при Белом доме.

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