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Пентагон изучает вопрос вывода войск США из Германии с финансовой стороны

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09:40 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон проводит анализ возможных расходов, которые понесут США в случае вывода из Германии всех дислоцированных там войск или переброски части их в Польшу. Об этом сообщила в пятницу газета "Вашингтон пост", ссылаясь на неназванных официальных лиц США.

По словам источников издания, "это обычный анализ, осуществляемый в Пентагоне на довольно низком уровне, вариантов действий и финансовых затрат, которые могут потребоваться при более широком обсуждении вопросов присутствия войск США в Европе".

Однако, как подчеркивает издание, "все это происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель". "Трамп на одном из совещаний ранее в этом году со своими помощниками из Белого дома и военными советниками выказал интерес к выводу войск из Германии, - продолжает "Вашингтон пост". - Он сказал, что его поразила численность развернутого там американского контингента - около 35 тыс. военнослужащих. При этом Трамп посетовал на то, что другие страны не вносят должного вклада в обеспечение совместной безопасности".

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