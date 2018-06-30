Из-за надвигающейся непогоды фан-зона на Воробьевых горах будет временно закрыта
10:55 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве будет временно приостановлена из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в заявлении руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, поступившем в распоряжении ТАСС.
"Согласно решению комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, 30 июня будет временно приостановлена работа площадки Фестиваля болельщиков ФИФА [Международной федерации футбола] на Воробьевых горах. Данное решение принято ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в том числе резких порывов ветра, ожидаемых 30 июня в дневное и вечернее время. Закрытие площадки фан-феста направлено прежде всего на обеспечение безопасности посетителей в условиях сложных погодных условий в часы проведения матчей чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.
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