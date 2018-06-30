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Путин потребовал упорядочить получение подарков некоторым категориям чиновников

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13:10 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции.

Как говорится в Национальном плане противодействия коррупции, опубликованном на официальном портале правовой информации, кабинет министров должен до 1 ноября 2018 внести в Госдуму "проекты федеральных законов, предусматривающих: распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Также проекты законов должны предусматривать "совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в государственных корпорациях (компаниях), государственных внебюджетных фондах и публично-правовых компаниях, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также введение антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными корпорациями (компаниями), публично- правовыми компаниями".

Кроме того, проекты законов должны содержать "совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Отдельно Путин потребовал усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

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