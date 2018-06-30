Сенатор Джон Кеннеди решил лично выяснить, что о России правда, а что - нет

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что визит делегации американских парламентариев в РФ изменит их мнение о России, вызванное "русофобской политикой" в отношении страны. Такое мнение она выразила в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

23 июня, в преддверии визита в Россию, американский сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в интервью телеканалу Си-эн-эн выразил желание лично оценить состояние российской экономики, мотивируя это тем, что позиции по этому вопросу расходятся: по мнению одних, российская экономика "терпит крах", а согласно другой позиции, ее состояние значительно улучшилось с ростом цен на нефть. Также, по словам Кеннеди, "некоторые говорят", что российская сторона "тратит все деньги на Сирию и оружие, а люди умирают от голода", а другие, - "что это неправда".

"Это продукт русофобской политики, которая проводится в отношении России. Сенаторы должны быть людьми информированными, образованными, и очень жаль, что они пользуются такими расхожими штампами, примитивными, в отношении нашей страны. Я надеюсь, что их поездка в Россию уж точно изменит их мнение", - сказала Матвиенко, комментируя высказывания сенатора.