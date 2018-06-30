СМИ: FIFA отлучила Марадону от "программы легенд"

15:46 Источник: Газета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА) разорвала сотрудничество с бывшим форвардом сборной Аргентины Диего Марадоной, сообщает «Советский спорт».

По информации Diariocorreo.pe, причиной такого решения стало поведения аргентинца во время матча национальной сборной с командой Нигерии в заключительном туре группового этапа мирового первенства. Марадона показывал неприличные жесты и кричал на болельщиков после гола команды Нигерии.

Ранее сообщалось, что Марадона приедет в Казань на матч сборных Аргентины и Франции.